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    Карпин: Это была хорошая, тренировочная игра

    Ростов Спартак Кубок Матч Премьер
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о поражении от «Спартака» (1:2) в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    «Не стал бы говорить, что эта игра может считаться матчем упущенных возможностей. Это была хорошая, тренировочная игра.

    Успели посмотреть 20 человек. По травме Вилюша пока ничего сказать не могу. На данный момент у нас явно нет двух равноценных составов.

    Возможно, во втором тайме мы просели. Никого не хочется критиковать или хвалить. Это внутренние дела команды, — заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".

    Напомним, в следующем матче турнира красно-белые 25 января сыграют с "Зенитом", а "Ростов" в тот же день встретится с "Локомотивом". 0

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