«Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм»

Роберт Левандовски
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Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.
Дублем у «Баварии» отличился Леон Горецка, еще один мяч провел Роберт Левандовски. В составе хозяев поля гол забил Нико Шульц.
«Бавария» одержала шестую победу подряд, набрала 39 очков и сохраняет второе место в Бундеслиге. У «Хоффенхайма», который не смог выиграть в седьмом матче подряд, 25 очков и седьмое место.
Бундеслига. 18-й тур
«Хоффенхайм» — «Бавария» — 1:3 (0:2)
Голы: Горецка, 34 (0:1). Горецка, 45+1 (0:2). Шульц, 59 (1:2). Левандовски, 87 (1:3)«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт (Гайгер, 56), Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Пош, Биттенкурт, Демирбай (Гриллич, 56), Крамарич, Бельфодиль, Жоэлинтон (Солои, 79)«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 90), Мюллер, Тиагу Алькантара (Хамес Родригес, 78), Коман (Гнабри, 73), Горецка, ЛевандовскиПредупреждения: Фогт, 26. Гриллич, 57. Пош, 64. Киммих, 68. Хави Мартинес, 84