«Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм»

В рамках 18-го тура чемпионата Германиина выезде обыграла

Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.

Дублем у «Баварии» отличился Леон Горецка, еще один мяч провел Роберт Левандовски. В составе хозяев поля гол забил Нико Шульц.

«Бавария» одержала шестую победу подряд, набрала 39 очков и сохраняет второе место в Бундеслиге. У «Хоффенхайма», который не смог выиграть в седьмом матче подряд, 25 очков и седьмое место.