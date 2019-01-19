Президент «Ростова»: Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг

Президент «Ростова»выразил возмущение переносом ответного матча 1/4 финала Кубка России против

17 января РФС подтвердил дату встречи — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

«Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны.

Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя — "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту".

Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг — по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные.

Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день», — сказал Арутюнянц «Спорт-Экспрессу». 0