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    Президент «Ростова»: Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выразил возмущение переносом ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

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    17 января РФС подтвердил дату встречи — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

    «Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны.

    Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя — "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту".

    Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг — по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов.

    Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные.

    Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день», — сказал Арутюнянц «Спорт-Экспрессу». 0

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