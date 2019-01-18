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    «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Леванте Эспаньол Вильярреал
    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леванте» со счетом 3:0.

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    В составе каталонского клуба дубль оформил Усман Дембеле (30-я, 31-я минуты) и единожды отличился Лионель Месси (54).

    Первая игра противостояния завершилась победой «Леванте» — 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Барселона» (4:2) вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч
    «Барселона» — «Леванте» — 3:0 (2:0)
    Голы: Дембеле, 30 (1:0). Фернандес, 31 — в свои ворота (2:0). Месси, 54 (3:0)«Барселона»: Силлессен, Семеду, Лангле, Мурильо, Жорди Альба (Сержи Роберто, 73), Ракитич, Видаль, Артур, Месси, Дембеле (Д.Суарес, 77), Коутинью (Л.Суарес, 63)«Леванте»: Фернандес, Коке, Пьер, Кабако, Постиго (Хасон, 71), Саймон, Кампанья (Дукуре, 68), Барди, Прцич, Майораль (Двамена, 61), БоатенгПредупреждения: Постиго, 33. Ракитич, 43. Мурильо, 45+1. Кабако, 75. Прцич, 84. Пьер, 90+2

    Ранее «Эспаньол» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв «Вильярреал» на своем поле со счетом 3:1.

    У победителей встречи дубль оформил Борха Иглесиас (37-я, 74-я минута), еще раз отличился Пабло Пьятти (34). Единственный мяч гостей забил Самуэль Чуквезе (42).

    Первая игра противостояния завершилась вничью — 2:2. Таким образом, по сумме двух игр «Эспаньол» (5:3) вышел в четвертьфинал Кубка Испании. 0

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