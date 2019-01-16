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    «Монако» в большинстве не смог одолеть «Ниццу»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ницца Календарь Лиги 1
    В матче 17-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1.

    «Монако»
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    За гостей на 30-й минуте отличился Аллан Сент-Максимен, который на 77-й минуте не смог реализовать пенальти.

    В составе хозяев поля голом отметился Бенуа Бадьяшиль (50-я минута).

    Отметим, что в компенсированное к первому тайму время с поля был удален Ихсан Сакко.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 79-й минуте игры.Вместо россиянина на поле появился нападающий Стеван Йоветич.

    «Монако», набрав 15 очков, занимает 19 место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 30 баллов, располагается на шестом месте.

    В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Страсбурга», а «Ницца» в гостях встретится с «Реймсом». 0

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