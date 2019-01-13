Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит перед перерывом. На 44-й минуте манкунианцы совершили перехват. Погба со своей половины поля тут же сделал шикарную передачу вперёд, Маркус Рашфорд обработал мяч, ворвался в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол.

«Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд победу (пять — в АПЛ, одна — в Кубке Англии) после того, как исполняющим обязанности главного тренера команды стал Уле-Гуннар Сульшер.

«Тоттенхэм» с 48 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 41 очком — на шестой строчке.