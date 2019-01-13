Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»

Единственный гол был забит перед перерывом. На 44-й минуте манкунианцы совершили перехват. Погба со своей половины поля тут же сделал шикарную передачу вперёд, Маркус Рашфорд обработал мяч, ворвался в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол.
«Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд победу (пять — в АПЛ, одна — в Кубке Англии) после того, как исполняющим обязанности главного тренера команды стал Уле-Гуннар Сульшер.
«Тоттенхэм» с 48 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с 41 очком — на шестой строчке.
АПЛ. 22-й тур
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (0:1)
Гол: Рэшфорд, 44«Тоттенхэм»: Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис, Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Льоренте, 81), Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Лингард (Далот, 83), Эррера, Матич, Погба (Мактоминэй, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), РэшфордПредупреждения: Алли, 50. Эррера, 66. Погба, 78