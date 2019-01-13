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    «Крылья Советов» арендовали Шишкина

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    «Крылья Советов» арендовали защитника «Краснодара» Романа Шишкина.

    Роман Шишкин перешел в «Крылья»
    Роман Шишкин перешел в «Крылья»
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    Как сообщает официальный сайт «Крыльев», Шишкин будет выступать за самарский клуб до конца текущего сезона.

    Отметим, что в 2009 году Шишкину уже выступал за «Крылья».

    «Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 году и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем.

    Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе, — сказал Шишкин.

    В текущем сезоне 31-летний защитник провел за "Краснодар" восемь матчей и забил один мяч. 0

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