«Крылья Советов» арендовали Шишкина

арендовали защитника

Как сообщает официальный сайт «Крыльев», Шишкин будет выступать за самарский клуб до конца текущего сезона.

Отметим, что в 2009 году Шишкину уже выступал за «Крылья».

«Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 году и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем.

Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе, — сказал Шишкин.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за "Краснодар" восемь матчей и забил один мяч. 0