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    «Ростов» усилился полузащитником «Анжи»

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    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Анжи» Данила Глебова.

    Данил Глебов
    Данил Глебов
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    «Желто-синие» подписали с 19-летним футболистом контракт, срок действия которого не разглашается.

    Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник выступал в составе молодежной команды московского «Локомотива». В 2017-м перешел в махачкалинский «Анжи», защищая цвета которого дебютировал в Премьер-лиге.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Глебов принял участие в восьми матчах, но не отметился результативными действиями.

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