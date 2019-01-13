«Ростов» усилился полузащитником «Анжи»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Анжи»

«Желто-синие» подписали с 19-летним футболистом контракт, срок действия которого не разглашается.

Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник выступал в составе молодежной команды московского «Локомотива». В 2017-м перешел в махачкалинский «Анжи», защищая цвета которого дебютировал в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне чемпионата России Глебов принял участие в восьми матчах, но не отметился результативными действиями.

Ранее в стан «Ростова» перешел 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов. 0