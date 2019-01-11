Тульский «Арсенал» сыграет семь контрольных матчей

проведет семь контрольных матчей в рамках трех тренировочных сборов в турецком Белеке, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Арсенал» будет готовиться в Белеке ФК «Арсенал» Тула 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первый сбор пройдет с 12 по 23 января. Тульская команда 19 января сыграет с венгерским клубом «Пакш», а 23 января встретится с вице-чемпионом польского чемпионата «Ягеллонией».

Второй сбор команды пройдет с 27 января по 9 февраля. «Арсенал» 31 января проведет матч с сербским клубом «Младост», 4 февраля сыграет с казахстанским «Жетысу», а 8 февраля встретится со шведским «Кальмаром».

В рамках третьего сбора, который пройдет с 13 по 22 февраля, «Арсенал» проведет два спарринга: 15 февраля — с белорусским «Торпедо-БелАЗ», а 18 февраля — с казахстанским «Кайратом». 0