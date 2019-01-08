ПСЖ отдал сына Веа в аренду

на правах аренды перешел из

Об этом сообщает официальный сайт «Селтика».

Веа-младший будет играть за шотландский клуб до конца текущего сезона.

Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с ПСЖ до 2021 года.

«Тимоти — молодой перспективный игрок. У него впереди долгая карьера, и он обладает многими естественными качествами, такими как скорость и техника. Он жаждет побед. Думаю, Тимоти привнесет соревновательный дух в команду», — сказал главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

В текущем сезоне Веа провел за ПСЖ три матча, в которых забил два гола. 0