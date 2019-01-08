ПСЖ отдал сына Веа в аренду

Тимоти Веа
LiveSport.Ru
Об этом сообщает официальный сайт «Селтика».
Веа-младший будет играть за шотландский клуб до конца текущего сезона.
Перед уходом в аренду футболист продлил контракт с ПСЖ до 2021 года.
«Тимоти — молодой перспективный игрок. У него впереди долгая карьера, и он обладает многими естественными качествами, такими как скорость и техника. Он жаждет побед. Думаю, Тимоти привнесет соревновательный дух в команду», — сказал главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.
В текущем сезоне Веа провел за ПСЖ три матча, в которых забил два гола. 0