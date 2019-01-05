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    Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Ноттингем Форест
    Лондонский «Челси» переиграл «Ноттингем Форест» (2:0) в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии.

    «Челси»
    «Челси»
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    Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Хадсон-Одой на рывке ушёл от соперника, а далее от правого края штрафной сделал прострел низом к вратарской. Альваро Мората сыграл на опережение и в касание мяч послал в сетку ворот.

    А на 59-й минуте. Хадсон-Одой от правой бровки навесил мяч к линии вратарской, Мората выиграл верховую борьбу за мяч и пробил головой под самую штангу ворот.

    «Челси» вышел в следующий раунд турнира. Соперник лондонцев по 1/16 финала определиться позднее. 0

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