Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии

Лондонскийпереиграл(2:0) в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии.

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Хадсон-Одой на рывке ушёл от соперника, а далее от правого края штрафной сделал прострел низом к вратарской. Альваро Мората сыграл на опережение и в касание мяч послал в сетку ворот.

А на 59-й минуте. Хадсон-Одой от правой бровки навесил мяч к линии вратарской, Мората выиграл верховую борьбу за мяч и пробил головой под самую штангу ворот.

«Челси» вышел в следующий раунд турнира. Соперник лондонцев по 1/16 финала определиться позднее. 0