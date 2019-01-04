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    Новосельцев покинул «Анжи»

    Анжи Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Защитник Иван Новосельцев покинул «Анжи» в связи с завершением арендного соглашения.

    Иван Новосельцев
    Иван Новосельцев
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    Об этом сказал спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра.

    «Соглашение "Анжи" с "Зенитом" об аренде Новосельцева завершилось, оно было рассчитано на полгода, и Иван вернулся в Петербург. Мы благодарны Ивану за вклад в общее дело, он проявил себя, как настоящий профессионал и очень помог главному тренеру Адиеву, перед которым стояла задача собрать команду с нуля», — сказал Танцюра «Спорт-Экспрессу».

    «Переговоров о продлении аренды Новосельцева мы не вели, понимали, что шансов на то, чтобы оставить игрока в Махачкале, нет», — добавил спортивный директор «Ани».

    Где Новосельцев продолжит карьеру — пока неизвестно. Одним из вариантов называется «Ростов». 0

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