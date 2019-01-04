Новосельцев покинул «Анжи»

Защитникпокинулв связи с завершением арендного соглашения.

Об этом сказал спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра.

«Соглашение "Анжи" с "Зенитом" об аренде Новосельцева завершилось, оно было рассчитано на полгода, и Иван вернулся в Петербург. Мы благодарны Ивану за вклад в общее дело, он проявил себя, как настоящий профессионал и очень помог главному тренеру Адиеву, перед которым стояла задача собрать команду с нуля», — сказал Танцюра «Спорт-Экспрессу».

«Переговоров о продлении аренды Новосельцева мы не вели, понимали, что шансов на то, чтобы оставить игрока в Махачкале, нет», — добавил спортивный директор «Ани».

Где Новосельцев продолжит карьеру — пока неизвестно. Одним из вариантов называется «Ростов». 0