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    Сульшер видит в Рашфорде топ-нападающего

    Манчестер Юнайтед Борнмут Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер
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    «В первом тайме мы играли в высоком темпе и действовали в атаке очень энергично. Нам удалось сыграть намного лучше, чем с "Хаддерсфилдом".

    Нам вновь не удалось не пропустить. В Премьер-лиге нельзя расслабляться ни на секунду.

    Это был очень хороший матч, который понравился зрителям, но теперь нам предстоит следующая игра и следующий тест — с "Ньюкаслом".

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    • Рашфорд демонстрирует свой высокий класс с тех пор, как я пришел в клуб. Он выполняет невероятный объем работы, он показал свое мастерство в моменте с голевой передачей на Погба.

    У него есть все, чтобы стать топ-нападающим», — приводит слова Сульшера BBC. 0

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