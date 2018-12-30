Сульшер видит в Рашфорде топ-нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Борнмутом» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы играли в высоком темпе и действовали в атаке очень энергично. Нам удалось сыграть намного лучше, чем с "Хаддерсфилдом".

Нам вновь не удалось не пропустить. В Премьер-лиге нельзя расслабляться ни на секунду.

Это был очень хороший матч, который понравился зрителям, но теперь нам предстоит следующая игра и следующий тест — с "Ньюкаслом".

Рашфорд демонстрирует свой высокий класс с тех пор, как я пришел в клуб. Он выполняет невероятный объем работы, он показал свое мастерство в моменте с голевой передачей на Погба.

У него есть все, чтобы стать топ-нападающим», — приводит слова Сульшера BBC. 0