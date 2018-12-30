«Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» — «Челси»
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Подопечные Маурицио Сарри одержали победу со счетом 1:0.
Три очка «синим» на 51-й минуте принес Н'Голо Канте, который отличился после паса Давида Луиса.
«Челси», набрав 43 очка после своей победы, занимает четвертое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (19 очков) располагается на четырнадцатой строчке.
АПЛ. 20-й тур
«Кристал Пэлас» — «Челси» — 0:1 (0:0)
Гол: Канте, 51«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Уикхэм, 69), Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Майер, 78), Миливоевич, Таунсенд, Заа«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Ковачич, 88), Жоржинью, Канте, Виллиан (Эмерсон, 82), Азар, Жиру (Мората, 76)Предупреждение: Алонсо, 10