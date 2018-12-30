«Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 20-го тура чемпионата Англиина выезде обыграл

Подопечные Маурицио Сарри одержали победу со счетом 1:0.

Три очка «синим» на 51-й минуте принес Н'Голо Канте, который отличился после паса Давида Луиса.

«Челси», набрав 43 очка после своей победы, занимает четвертое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (19 очков) располагается на четырнадцатой строчке.