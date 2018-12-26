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    Дубль Погба помог «МЮ» обыграть «Хаддерсфилд»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Хаддерсфилд Таун Календарь АПЛ
    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Таун» — 3:1.

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    Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Подача углового с левого фланга последовала на ближнюю штангу, Линделоф в борьбе продлил полёт мяча дальше, и Неманья Матич, освободившись от опеки, переправил мяч ногой в полупустые ворота.

    На 64-й минуте правым флангом атаку разогнали хозяева, Мата протащил мяч к вратарской площади вдоль лицевой линии, отыграл немного назад на Эрреру, который в касание сбросил мяч под удар Полю Погба, и француз в касание пробил точно в угол ворот.

    А на 78-й минуте Поль Погба метров с 24-х пробил точно в левый нижний угол ворот. Лоссль начало удара не видел, поэтому не имел никаких шансов в броске дотянуться и спасти команду, хотя он попытался.

    Отквитать один мяч гостям удалось на 89-й минуте. На левом фланге в глубине поля заработали штрафной удар гости. Последовала подача в штрафную площадку, головой точную скидку на Йоргенсена выполнил Мунье, и Матиас с линии вратарской расстрелял ворота соперника.

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка. «Хаддерсфилд» замыкает таблицу с 10 баллами. 0

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