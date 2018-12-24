Кулибали — самый высокооплачиваемый игрок «Наполи»

Защитникподписал новый контракт с неаполитанским клубом, утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Зарплата 27-летнего сенегальца увеличилась до шести миллионов евро в год. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в своем клубе.

Также в новом соглашении не будет прописана сумма отступных. Это означает, что любой клуб, который пожелает приобрести Кулибали, обязан будет вести переговоры с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Кулибали перешел в «Наполи» в 2014 году. В текущем сезоне он провел в составе команды 17 матчей в серии А и сделал две результативные передачи. 0