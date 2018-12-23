Чансельор решил покинуть «Анжи»

Защитник сборной Венесуэлынаписал заявление об уходе из махачкалинского сообщает «Чемпионат».

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В услугах 26-летнего венесуэльского футболиста заинтересованы такие клубы российской Премьер-лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Также Чансельор может продолжить карьеру за пределами России — интерес к нему проявляет португальская «Брага», а также ряд клубов МЛС и из Мексики.

Чансельор стал игроком «Анжи» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне венесуэльский защитник принял участие в 14 матчах за «Анжи» в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями. 0