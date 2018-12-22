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    «Барселона» взяла верх над «Сельтой»

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    В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Сельтой» — 2:0.

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    На 10-й минуте Альба покатил мяч на линию штрафной, Рубен с ударом Месси справился, но добивание Усмана Дембеле уже стало голевым.

    На 45-й минуте прошел поперечный пас Альбы от левой бровки к радиусу штрафной, Лионель Месси вывалился на ворота и пробил под самую штангу.

    «Барселона» с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 21 очко.

    В следующем туре каталонцы 6 января на выезде сыграют с «Хетафе», а «кельты» на следующий день примут «Атлетик». 0

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