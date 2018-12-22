«Барселона» взяла верх над «Сельтой»

В матче 17-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 10-й минуте Альба покатил мяч на линию штрафной, Рубен с ударом Месси справился, но добивание Усмана Дембеле уже стало голевым.

На 45-й минуте прошел поперечный пас Альбы от левой бровки к радиусу штрафной, Лионель Месси вывалился на ворота и пробил под самую штангу.

«Барселона» с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре каталонцы 6 января на выезде сыграют с «Хетафе», а «кельты» на следующий день примут «Атлетик». 0