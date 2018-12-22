«Барселона» взяла верх над «Сельтой»

Фрагмент матча
twitter.com/FCBarcelona
На 10-й минуте Альба покатил мяч на линию штрафной, Рубен с ударом Месси справился, но добивание Усмана Дембеле уже стало голевым.
На 45-й минуте прошел поперечный пас Альбы от левой бровки к радиусу штрафной, Лионель Месси вывалился на ворота и пробил под самую штангу.
«Барселона» с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 21 очко.
В следующем туре каталонцы 6 января на выезде сыграют с «Хетафе», а «кельты» на следующий день примут «Атлетик». 0