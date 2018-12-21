Экс-игрок «Спартака» задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий, ранее выступавший за, был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом виде, утверждает El diario de Sevilla.

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Инцидент произошел в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья). Автомобиль футболиста был остановлен полицейскими, а тест на алкоголь дал положительный результат — 0,25 промилле, что более чем в два раза превышает ограничение.

Полиция конфисковала транспортное средство, за рулем которого был Промес. Самого футболиста вызвали в суд, который состоится в 23 декабря. Квинси обвиняется в том, что поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

В текущем сезоне Промес принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями. 0