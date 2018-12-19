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    «Милан» в меньшинстве удержал ничью против «Болоньи»

    Футбол Италии Серия A Милан Болонья Календарь Серии А
    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Милан» сыграли вничью со счетом 0:0.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин
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    Матч прошел с преимуществом «Милана», который нанес 11 ударов по воротам против пяти у соперника, но победитель так и не был выявлен. Миланский клуб доигрывал матч вдесятером. Во втором тайме две жёлтые карточки в течение трёх минут получил Тьемуэ Бакайоко.

    Для «Милана» нулевая ничья стала второй кряду, а «Болонья» не смогла выиграть в девятом матче подряд.

    «Милан», набрав 27 очков, по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Болонья» (12) осталась в зоне вылета на 18-м месте. 0

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