«Лион» вышел в 1/4 финала Кубка французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лигина своем поле уступилсо счетом 2:3.

В составе победителей встречи голами отметились Мусса Дембеле (20-я минута, пенальти), Бертран Траоре (45+2) и Мартен Терье (60),

За «Амьен» гол в компенсированное время забил Шей Тимит, ещё один мяч провёл в собственные ворота на 70-й минуте защитник «Лиона» Джейсон Денайер.

С 26-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как защитник Халед Аденнон получил вторую жёлтую карточку.

«Лион» вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника «львы» узнают позднее. 0