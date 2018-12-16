«Севилья» справилась с «Жироной»

Пабло Сарабия
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Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Победу севильцам принесли голы Эвера Банеги (с пенальти) и Пабло Сарабии.
Отметим, что экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 89-й минуте матча. Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия вышел на замену во втором тайме, но из-за травмы был заменен на 81-й минуте.
«Севилья» набрала 31 очко и идет в Примере второй. «Жирона» (21 очко) — на десятом месте.
Примера. 16-й тур
«Севилья»- «Жирона» — 2:0 (0:0)
Голы: Банега, 55 — с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва«Жирона»: Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81)Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89