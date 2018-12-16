«Севилья» справилась с «Жироной»

В матче 16-го тура чемпионата Испаниипринимала

Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Победу севильцам принесли голы Эвера Банеги (с пенальти) и Пабло Сарабии.

Отметим, что экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену на 89-й минуте матча. Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия вышел на замену во втором тайме, но из-за травмы был заменен на 81-й минуте.

«Севилья» набрала 31 очко и идет в Примере второй. «Жирона» (21 очко) — на десятом месте.