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    Пепе покинул «Бешикташ»

    Бешикташ
    Защитник «Бешикташа» Пепе покинул клуб в статусе свободного агента, утверждает Fotomac.

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    По информации издания, португальский футболист и турецкий клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    Пепе, годовой оклад которого в «Бешикташе» составлял 4,75 млн евро, уже попрощался с партнёрами по команде.

    35-летний португалец уже нашёл себе новый клуб, о договорённости с которым будет объявлено в ближайшие два дня.

    Ранее сообщалось, что Пепе интересуются представители английской Премьер-лиги, в том числе «Вулверхэмптон».

    Пепе перешёл в «Бешикташ» в 2017 году после 10 лет выступлений за мадридский «Реал». 0

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