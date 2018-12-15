Пепе покинул «Бешикташ»

Защитник «Бешикташа»покинул клуб в статусе свободного агента, утверждает Fotomac.

По информации издания, португальский футболист и турецкий клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Пепе, годовой оклад которого в «Бешикташе» составлял 4,75 млн евро, уже попрощался с партнёрами по команде.

35-летний португалец уже нашёл себе новый клуб, о договорённости с которым будет объявлено в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что Пепе интересуются представители английской Премьер-лиги, в том числе «Вулверхэмптон».

Пепе перешёл в «Бешикташ» в 2017 году после 10 лет выступлений за мадридский «Реал». 0