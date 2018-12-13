«Спартак» с минимальным счетом уступает «Вильярреалу» после первого тайма

обыгрываетпосле первого тайма матча шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Счет матча группы G на момент перерыва — 1:0 в пользу испанского клуба.

«Желтая субмарина» вышла вперед уже на 11-й минуте, когда Самуэль Чуквезе удачно подобрал мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего здорово исполнил удар в дальний угол ворот Александра Максименко.

Спустя три минуты «красно-белые» могли отыграться, но вратарь «Вильярреала» парировал опаснейший удар головой от Зе Луиша.

На 17-й минуте близок к голу был Денис Глушаков, однако мяч после его удара пролетел рядом с «девяткой».

Еще один хороший момент на 36-й минуте не использовал Ханни, который пробил мимо с угла вратарской.

Отметим, что в Испании «Спартаку» нужно только побеждать, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы. 0