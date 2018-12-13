ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» не использовал шанс выиграть группуМоуринью намеренно ослабляет «МЮ»
  • 21:42
    • «Спартак» с минимальным счетом уступает «Вильярреалу» после первого тайма
  • 21:33
    • Сборная России по буллитам одолела команду Швеции на КПК
  • 20:48
    • IBSF временно отстранила Зубкова и еще четырех россиян
  • 20:33
    • Олимпийская сборная России обыграла команду Словакии
  • 20:27
    • «Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа»
    Все новости спорта

    «Спартак» с минимальным счетом уступает «Вильярреалу» после первого тайма

    Лига Европы Вильярреал Футбол Испании Спартак Футбол России
    «Вильярреал» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    Самуэль Чуквезе
    Самуэль Чуквезе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет матча группы G на момент перерыва — 1:0 в пользу испанского клуба.

    «Желтая субмарина» вышла вперед уже на 11-й минуте, когда Самуэль Чуквезе удачно подобрал мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего здорово исполнил удар в дальний угол ворот Александра Максименко.

    Спустя три минуты «красно-белые» могли отыграться, но вратарь «Вильярреала» парировал опаснейший удар головой от Зе Луиша.

    На 17-й минуте близок к голу был Денис Глушаков, однако мяч после его удара пролетел рядом с «девяткой».

    Еще один хороший момент на 36-й минуте не использовал Ханни, который пробил мимо с угла вратарской.

    Отметим, что в Испании «Спартаку» нужно только побеждать, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • 30/11/2018 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Спартак»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграет ли тренерская отставка в «Вильярреале» на руку «Спартаку»?
  • «Вильярреал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Подвинет ли «Севилья» «Краснодар»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
  • Помешает ли «Челси» попасть «Види» в плей-офф ЛЕ?
  • «Види» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол ЦСКА сотворил бесполезное чудо на «Сантьяго Бернабеу»Реакция спортивных СМИ на победу армейского клуба над мадридским «Реалом» 02:330
  • 19:58
    • «Севилья» — «Краснодар»: Промес и Каборе — в старте
  • 19:44
    • Моуринью нужен защитник «Наполи»
  • 19:31
    • Агент: Месси может переехать в Италию
    Хоккеисты «Чикаго» Хоккей НХЛ. Шайба Радулов, передача Проворова и победа «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря 09:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Черные орлы» выйдут в 1/16 финала ЛЕ
  • 2.92
    •
  • 21:19
    • Болельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока ноября и декабря
  • 21:04
    • Защитник «Спартака» перенес операцию
  • 20:49
    • Египет претендует на проведение Кубка африканских наций-2019
    «Реал» — ЦСКА Футбол ЛЧ. ЦСКА разгромил «Реал», «МЮ» проиграл в гостях у «Валенсии»Результаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 18:55
    • ITF назвала лучших теннисистов года
  • 17:41
    • Юрлова-Перхт выиграла медаль в спринте Кубка мира в Хохфильцене
  • 17:25
    • Дзюба признан лучшим футболистом года в России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие