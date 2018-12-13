«Спартак» уступил «Вильярреалу» и выбыл из Лиги Европы

Итоговый счет матча группы G — 2:0.
«Желтая субмарина» вышла вперед уже на 11-й минуте, когда Самуэль Чуквезе удачно подобрал мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего здорово исполнил удар в дальний угол ворот Александра Максименко.
Спустя три минуты «красно-белые» могли отыграться, но вратарь «Вильярреала» парировал опаснейший удар головой от Зе Луиша.
На 17-й минуте близок к голу был Денис Глушаков, однако мяч после его удара пролетел рядом с «девяткой». Еще один хороший момент на 36-й минуте не использовал Ханни, который пробил мимо с угла вратарской.
На 49-й минуте Карл Токо Экамби классно обыгрался в стеночку с Форнальсом на левом краю чужой штрафной, после чего нанес точный удар низом с угла вратарской в дальний угол ворот, удвоив преимущество испанцев.
На 90-й минуте Коста Хауме оставил хозяев в меньшинстве, а москвичи так и не сумели забить.
Таким образом, «Вильярреал» обеспечил себе путёвку в 1/16 финала турнира, а «Спартак» из Лиги Европы вылетел.
Ещё в одном матче группы G, который проходил параллельно, австрийский «Рапид» на своем поле обыграл шотландский «Рейнджерс». Благодаря этому результату венская команда не позволила сопернику обойти себя в турнирной таблице и вышла в 1/16 финала Лиги Европы. 0