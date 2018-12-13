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    «Спартак» уступил «Вильярреалу» и выбыл из Лиги Европы

    Лига Европы Спартак Вильярреал
    «Вильярреал» обыграл «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

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    Итоговый счет матча группы G — 2:0.

    «Желтая субмарина» вышла вперед уже на 11-й минуте, когда Самуэль Чуквезе удачно подобрал мяч на правом краю чужой штрафной площади, после чего здорово исполнил удар в дальний угол ворот Александра Максименко.

    Спустя три минуты «красно-белые» могли отыграться, но вратарь «Вильярреала» парировал опаснейший удар головой от Зе Луиша.

    На 17-й минуте близок к голу был Денис Глушаков, однако мяч после его удара пролетел рядом с «девяткой». Еще один хороший момент на 36-й минуте не использовал Ханни, который пробил мимо с угла вратарской.

    На 49-й минуте Карл Токо Экамби классно обыгрался в стеночку с Форнальсом на левом краю чужой штрафной, после чего нанес точный удар низом с угла вратарской в дальний угол ворот, удвоив преимущество испанцев.

    На 90-й минуте Коста Хауме оставил хозяев в меньшинстве, а москвичи так и не сумели забить.

    Таким образом, «Вильярреал» обеспечил себе путёвку в 1/16 финала турнира, а «Спартак» из Лиги Европы вылетел.

    Лига Европы. Группа G
    «Вильярреал» — «Спартак» — 2:0 (1:0)
    Голы: Чиквуэзе, 11 (1:0). Токо-Экамби, 48 (2:0)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме, Касерес, Фуэго, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Касорла, 80), Морено (Педраса, 76), Токо-Экамби (Бакка, 72)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий (Ташаев, 55), Попов, Глушаков, Ханни (Педро Роша, 67), Зе Луиш, Луиз Адриану (Ананидзе, 74)Предупреждения: Ломовицкий, 22. Альваро Гонсалес, 71. Зе Луиш, 85. Джикия, 90. Кутепов, 90+1. Андрес Фернандес, 90+2Удаление: Хауме, 90

    Ещё в одном матче группы G, который проходил параллельно, австрийский «Рапид» на своем поле обыграл шотландский «Рейнджерс». Благодаря этому результату венская команда не позволила сопернику обойти себя в турнирной таблице и вышла в 1/16 финала Лиги Европы. 0

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