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    Сане принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Хоффенхаймом»

    «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига чемпионов Манчестер Сити Хоффенхайм 1899 Календарь Лиги чемпионов
    Английский «Манчестер Сити» обыграл дома немецкий «Хоффенхайм» (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Сити» удалось добыть волевую победу
    «Сити» удалось добыть волевую победу
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    Немцам удалось выйти вперед на 16-й минуте. Лапорт после стандарта от немцев завалил Хюбнера в штрафной — арбитр назначил пенальти. Приговор уверенно исполнил Андрей Крамарич.

    «Горожане» всеми силами пошли вперед, а на 34-й минуте немцев спасла перекладина, в которую отскочил мяч после рикошета от Жоэлинтона. Перед самым перерывам «Сити» все-таки удалось сравнять счет. Англичане заработали штрафной, который идеально исполнил Лерой Сане.

    Именно Сане стал героем поединка, когда на 61-й минуте принес хозяевам волевую победу.

    Таким образом, «Манчестер Сити» занял первое место в группе, а «Хофенхайм» — последнее.

    Лига чемпионов. Группа F
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 2:1 (1:1)
    Голы: Крамарич, 16 — с пенальти (0:1). Сане, 45+1 (1:1). Сане, 61 (2:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Стоунс (Уокер, 46), Гюндоган, Зинченко (Делф, 64), Фоден, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Компани, 85), Габриэл Жезус«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Шульц, Бренет (Нелсон, 46), Хюбнер, Адамс Нуху, Биттенкурт (Бельфодиль, 70), Гайгер (Амири, 63), Гриллич, Крамарич, ЖоэлинтонПредупреждения: Гриллич, 64. Жоэлинтон, 77
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