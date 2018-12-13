«Манчестер Сити» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:1, обзор голов

Английскийобыграл дома немецкий(2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сити» удалось добыть волевую победу twitter.com/mancity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Немцам удалось выйти вперед на 16-й минуте. Лапорт после стандарта от немцев завалил Хюбнера в штрафной — арбитр назначил пенальти. Приговор уверенно исполнил Андрей Крамарич.

«Горожане» всеми силами пошли вперед, а на 34-й минуте немцев спасла перекладина, в которую отскочил мяч после рикошета от Жоэлинтона. Перед самым перерывам «Сити» все-таки удалось сравнять счет. Англичане заработали штрафной, который идеально исполнил Лерой Сане.

Именно Сане стал героем поединка, когда на 61-й минуте принес хозяевам волевую победу.

Таким образом, «Манчестер Сити» занял первое место в группе, а «Хофенхайм» — последнее.