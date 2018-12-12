«Янг Бойз» — «Ювентус»: счет 1:0 после первого тайма

Швейцарскийобыгрывает туринский(1:0) после первого тайма домашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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На 30-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Только вышедший на замену Сандро неловко сыграл в своей штрафной, потеряв мяч и после этого ударив соперника по ноге.

Гийом Оаро с «точки» сильно пробил в правый угол, Щенсны сумел дотянуться до мяча, но лишь коснулся его и перевёл в штангу, от которой он всё равно влетел в сетку ворот.

В другом матче группы Н «Валенсия» на своем поле обыгрывает «МЮ» — 1:0.

«Ювентус» уже в плей-офф, но еще может лишиться первого места. «Янг Бойз» в группе H финиширует четвертым. Во втором туре «Юве» разгромил «Янг Бойз» с результатом 3:0. 0