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    «Валенсия» обыгрывает «МЮ» после первого тайма

    «Валенсия» — «МЮ»: счет 1:0 после первого тайма

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    Испанская «Валенсия» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» (1:0) после первого тайма домашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лоренсо прострелил с правого края, Карлос Солер подобрал отскок в штрафной и из-под защитника пробил в дальний нижний угол ворот «МЮ».

    В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на выезде уступает швейцарскому «Янг Бойз» — 0:1.

    «Валенсия» займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы. «МЮ» уже вышел в плей-офф и финиширует первым, если выиграет, а «Юве» потеряет очки. Во втором туре команды поделили очки на «Олд Траффорд» — 0:0. 0

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