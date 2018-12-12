«Валенсия» — «МЮ»: счет 1:0 после первого тайма

Испанскаяобыгрывает(1:0) после первого тайма домашнего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лоренсо прострелил с правого края, Карлос Солер подобрал отскок в штрафной и из-под защитника пробил в дальний нижний угол ворот «МЮ».

В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на выезде уступает швейцарскому «Янг Бойз» — 0:1.

«Валенсия» займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы. «МЮ» уже вышел в плей-офф и финиширует первым, если выиграет, а «Юве» потеряет очки. Во втором туре команды поделили очки на «Олд Траффорд» — 0:0. 0