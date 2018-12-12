Мата: Матч против «Валенсии» останется в моей памяти навсегда

Полузащитникподелился ожиданиями от матча против своей бывшей команды.

«Этот матч неважен с точки зрения квалификации в следующую стадию, однако я чувствую, что он останется в моей памяти навсегда. Это будет эмоциональный поединок с великолепной атмосферой на трибунах.

"Валенсия" была моим домом в течение четырех лет. Я очень благодарен этому клубу, потому что провел в нем ключевой период своей карьеры. Сейчас я действительно счастлив в Манчестере, я люблю Премьер-лигу, но никогда не знаешь, что может произойти. С нетерпением жду возможности сыграть», — цитирует Мату Goal.

Этот матч не несет в себе никакого турнирного значения, ведь «МЮ» уже добыл путевку в плей-офф турнира, а «летучие мыши» зарезервировали место в Лиге Европы. 0