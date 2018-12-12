ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон отбил удар Аркадиуша МиликаКлючевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
  • 17:56
    • Туктамышева госпитализирована с воспалением легких
  • 17:26
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни
  • 17:13
    • Защитника «Спартака» задержан в аэропорту за перевозку элитных часов
  • 16:54
    • «Барыс» в гостях разгромил «Куньлунь»
  • 14:33
    • На матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге продано 60 тысяч билетов
    Все новости спорта

    Мата: Матч против «Валенсии» останется в моей памяти навсегда

    Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Валенсия Календарь Лиги чемпионов
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча против своей бывшей команды.

    Хуан Мата
    Хуан Мата
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Этот матч неважен с точки зрения квалификации в следующую стадию, однако я чувствую, что он останется в моей памяти навсегда. Это будет эмоциональный поединок с великолепной атмосферой на трибунах.

    "Валенсия" была моим домом в течение четырех лет. Я очень благодарен этому клубу, потому что провел в нем ключевой период своей карьеры. Сейчас я действительно счастлив в Манчестере, я люблю Премьер-лигу, но никогда не знаешь, что может произойти. С нетерпением жду возможности сыграть», — цитирует Мату Goal.

    Этот матч не несет в себе никакого турнирного значения, ведь «МЮ» уже добыл путевку в плей-офф турнира, а «летучие мыши» зарезервировали место в Лиге Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
  • 13:15
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — ЦСКА
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли ЦСКА совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Ювентус» сохранит первое место в группе
  • «Янг Бойз» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходитьПоль Погба находится на пике карьеры, однако ему не удается делать «Манчестер Юнайтед» лучше 01:540
  • 13:25
    • «Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона
  • 11:51
    • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • 10:31
    • Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки
    «Шальке» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» одолел «Наполи»Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попрощается ли ЦСКА с еврокубками на «Сантьяго Бернабеу»?
  • 4.19
    •
  • 17:43
    • «Атлетико» хочет купить форварда ПСЖ
  • 16:37
    • Мата: Матч против «Валенсии» останется в моей памяти навсегда
  • 16:21
    • «Вест Хэм» продлил контракт с капитаном
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?Сравнительный анализ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Вчера в 17:440
  • 10:17
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:07
    • «Хьюстон» обыграл «Портленд», «Торонто» победил «Клипперс»
  • 23:54
    • Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие