ЦСКА проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и покинул турнир

ЦСКА — «Реал»
realmadrid.com
В составе мадридской команды отличились Альваро Мартин де Фриас (45-я минута) и Иван Ривьеро Валло (80).
За российскую команду на второй компенсированной минуте отличился форвард Артём Попов.
«Реал» одержал шестую подряд победу со старта группового этапа турнира, а ЦСКА продлил серию без поражений до шести матчей (две ничьи, четыре поражения).
ЦСКА завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА с двумя баллами в активе на четвёртом месте в турнирной таблице группы G, уступив по очкам «Виктории Пльзень» (5), «Роме» (9) и «Реалу» (18).
Лига чемпионов УЕФА U19. Группа G
«Реал — мол.» — ЦСКА — мол. — 2:1 (1:0)
Голы: Мартин, 45 (1:0). Ривейро, 80 (2:0). Попов, 90+2 (2:1)ЦСКА — мол.: Едапин, Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Марадишвили, Савинов (Ламанов, 71), Шаповалов, Востриков (Попов, 57)Предупреждение: Елеев, 90+3