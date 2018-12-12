ЦСКА проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА и покинул турнир

В матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА мадридскийодержал домашнюю победу над московскимсо счётом 2:1.

В составе мадридской команды отличились Альваро Мартин де Фриас (45-я минута) и Иван Ривьеро Валло (80).

За российскую команду на второй компенсированной минуте отличился форвард Артём Попов.

«Реал» одержал шестую подряд победу со старта группового этапа турнира, а ЦСКА продлил серию без поражений до шести матчей (две ничьи, четыре поражения).

ЦСКА завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА с двумя баллами в активе на четвёртом месте в турнирной таблице группы G, уступив по очкам «Виктории Пльзень» (5), «Роме» (9) и «Реалу» (18).