Тедеско: В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня победили заслуженно

Главный тренер «Шальке»прокомментировал домашнюю победу над(1:0) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, мы рады этой победе. В очередной раз подчеркнули, что заслуженно вышли в 1/8 финала, набрав 11 очков. Кроме игры с "Порту", играли хоршо.

В первом тайме контролировали мяч, тем не менее лучший момент был у "Локомотива" под занавес тайма. Нам до перерыва не хватало смелости идти в обводку, особенно на флангах.

Во втором тайме сыграли лучше, пытались вскрывать оборону соперника, которая садилась все глубже и глубже. Показали характер, допустили всего пару контратак. И понравилась игра наших молодых футболистов.

Считаю, разница между матчами с "Локо" в том, что в первом матче у нас было намного больше проблем.

Особенно нам не удавалось нейтрализовать Фернандеша, который сегодня не играл. Но тогда не играли Фарфан или Смолов.

Сегодня у нас было больше контроля, мы хорошо держали мяч. В первом матче нам повезло, а сегодня мы действительно заслуженно победили», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс». 0