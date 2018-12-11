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    Тедеско: В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня победили заслуженно

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    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско
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    «Конечно, мы рады этой победе. В очередной раз подчеркнули, что заслуженно вышли в 1/8 финала, набрав 11 очков. Кроме игры с "Порту", играли хоршо.

    В первом тайме контролировали мяч, тем не менее лучший момент был у "Локомотива" под занавес тайма. Нам до перерыва не хватало смелости идти в обводку, особенно на флангах.

    Во втором тайме сыграли лучше, пытались вскрывать оборону соперника, которая садилась все глубже и глубже. Показали характер, допустили всего пару контратак. И понравилась игра наших молодых футболистов.

    Считаю, разница между матчами с "Локо" в том, что в первом матче у нас было намного больше проблем.

    Особенно нам не удавалось нейтрализовать Фернандеша, который сегодня не играл. Но тогда не играли Фарфан или Смолов.

    Сегодня у нас было больше контроля, мы хорошо держали мяч. В первом матче нам повезло, а сегодня мы действительно заслуженно победили», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс». 0

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