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    Рыбус: Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками

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    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке».

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус
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    «Знаем, что "Шальке" в прошедшие выходные проиграл в дерби. Наверняка они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от "Боруссии". Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», — приводят слов польского полузащитника «Известия».

    Матч «Шальке» — «Локомотив» пройдет сегодня, 11 декабря, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

    После пяти туров немецкий клуб набрал восемь очков и уже точно останется на втором месте в таблице. У «железнодорожников» три очка и последняя позиция в квартете. Чтобы занять третье место и попасть в Лигу Европы, «Локомотиву» нужно обыгрывать «Шальке» и надеяться, что «Галатасарай» потеряет очки в домашней игре с «Порту». 0

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