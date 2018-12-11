Рыбус: Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками

Полузащитникподелился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против

«Знаем, что "Шальке" в прошедшие выходные проиграл в дерби. Наверняка они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от "Боруссии". Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», — приводят слов польского полузащитника «Известия».

Матч «Шальке» — «Локомотив» пройдет сегодня, 11 декабря, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

После пяти туров немецкий клуб набрал восемь очков и уже точно останется на втором месте в таблице. У «железнодорожников» три очка и последняя позиция в квартете. Чтобы занять третье место и попасть в Лигу Европы, «Локомотиву» нужно обыгрывать «Шальке» и надеяться, что «Галатасарай» потеряет очки в домашней игре с «Порту». 0