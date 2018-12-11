«Интер» — ПСВ: счет 0:1 после первого тайма

уступает голландскомудома в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Итальянцы активно начали матч, а первый момент случился на 9-й минуте, когда Асамоа навесил на ближнюю штангу, а Д'Амброзио пробил головой чуть мимо ворот.

Довольно неожиданно гости открыли счет на 13-й минуте. Бергвейн на фланге отобрал мяч у Асамоа, справа прошел вперед и перевел мяч на Ирвинга Лосано, которому с линии вратарской площади никто не помешал точно пробить.

«Интер» не использовал самый реальный шанс сравнять счет на 22-й минуте, когда Политано навесил с фланга точно на голову Мауро Икарди, но аргентинец пробил выше перекладины.

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