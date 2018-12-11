Гилерме: Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов

Голкипер «Локомотива»после поражения от(0:1) в заключительном матче группового этапа подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.

«У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.

Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола.

Перед вторым таймом я сказал, что нужно больше рисковать, особенно с учетом того, как в параллельном матче играли "Порту" и "Галатасарай".

У нас не получилось, не хватило спокойствия. Нужно играть быстро, но в то же время спокойно.

В этой Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с "Порту" мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо.

Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в ЛЧ впервые.

Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому, — приводит слова Гилерме "Матч Премьер".

Напомним, железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны. 0