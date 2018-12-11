Гилерме: Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов

«У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо забивать.
Поначалу мы хотели посмотреть, как они будут играть. Согласен, что в первом тайме не хватило агрессивного футбола.
Перед вторым таймом я сказал, что нужно больше рисковать, особенно с учетом того, как в параллельном матче играли "Порту" и "Галатасарай".
У нас не получилось, не хватило спокойствия. Нужно играть быстро, но в то же время спокойно.
В этой Лиге чемпионов мы могли сыграть лучше. Но мы не заслужили пять поражений. На выезде с "Порту" мы сыграли не очень хорошо, я согласен. А в остальном мы играли не так плохо.
Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в ЛЧ впервые.
Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому, — приводит слова Гилерме "Матч Премьер".
Напомним, железнодорожники с тремя очками заняли четвертое место в группе D и остались без еврокубковой весны. 0