Тедеско: В матче с «Локомотивом» обязательно будет ротация

Главный тренер «Шальке»поделился ожиданиями от матча противв рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы играем на победу в каждом матче и завтра хотим подчеркнуть, что полностью заслужили место в 1/8 финала. Что касается состава, то нам нужно проявить творческий подход.

Ротация не просто возможна в завтрашнем матче. Нам нужна свежесть в команде, ведь ребята, которые играли в субботу, потратили много сил.

Бенедикт Хеведес был капитаном и ключевым игроком нашей команды. Джефферсон Фарфан и Эрик Стоффельшаус также связывают "Шальке" и "Локомотив".

Наши фанаты этого не забудут, так что они получат хороший прием. Я рад этому», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0