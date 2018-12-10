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    Тедеско: В матче с «Локомотивом» обязательно будет ротация

    Шальке 04 Футбол Германии Локомотив Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско
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    «Мы играем на победу в каждом матче и завтра хотим подчеркнуть, что полностью заслужили место в 1/8 финала. Что касается состава, то нам нужно проявить творческий подход.

    Ротация не просто возможна в завтрашнем матче. Нам нужна свежесть в команде, ведь ребята, которые играли в субботу, потратили много сил.

    Бенедикт Хеведес был капитаном и ключевым игроком нашей команды. Джефферсон Фарфан и Эрик Стоффельшаус также связывают "Шальке" и "Локомотив".

    Наши фанаты этого не забудут, так что они получат хороший прием. Я рад этому», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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