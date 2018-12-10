Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом

Болельщик «Спартака», выбежавший на поле в матче «красно-белых» с «Рапидом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (1:2), поделился эмоциями после истечения ареста, под которым он находился на протяжении десяти суток.

«Я не считаю, что поставил себя выше клуба. Ничего такого не сделал. Просто выразил свою гражданскую позицию. Но извиниться перед клубом бы хотел, перед Глушаковым — нет. Что буду делать, если клуб перенаправит на меня штраф? Будем обсуждать, думать. Можно же и безопасности стадиона претензии предъявить.

Сейчас хочу выйти на работу, снова начать готовить. Сегодня вечером узнаю — будут ли у меня какие-то проблемы с работой из-за ареста.

Что касается матча с "Вильярреалом", то пока думаю. Виза у меня открыта, возможно, полечу в Испанию. Там у меня запрета на посещение матчей нет», — приводит слова Голунова «Чемпионат». 0