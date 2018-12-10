ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ванкувер»НХЛ. Пять очков Петтерссона, шайба Голдобина и передача Яковлева
  • 13:07
    • Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом
  • 11:17
    • Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса»
  • 11:03
    • Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»
  • 09:32
    • Юниорская сборная России обыграла канадцев в Мировом кубке вызова
  • 08:00
    • «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»
    Все новости спорта

    Напавший на Глушакова фанат не хочет извиняться перед футболистом

    Спартак Футбол России Лига Европы Между тем Происшествия Болельщики
    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче «красно-белых» с «Рапидом» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (1:2), поделился эмоциями после истечения ареста, под которым он находился на протяжении десяти суток.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я не считаю, что поставил себя выше клуба. Ничего такого не сделал. Просто выразил свою гражданскую позицию. Но извиниться перед клубом бы хотел, перед Глушаковым — нет. Что буду делать, если клуб перенаправит на меня штраф? Будем обсуждать, думать. Можно же и безопасности стадиона претензии предъявить.

    Сейчас хочу выйти на работу, снова начать готовить. Сегодня вечером узнаю — будут ли у меня какие-то проблемы с работой из-за ареста.

  • «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом»
  • 30/11/2018

    • Что касается матча с "Вильярреалом", то пока думаю. Виза у меня открыта, возможно, полечу в Испанию. Там у меня запрета на посещение матчей нет», — приводит слова Голунова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Одиннадцатиметровая победа «Спартака»
  • Вчера в 02:06
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Арсенал»
  • 3.10
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» может одержать четвертую в сезоне победу над «Авангардом»
  • «Металлург» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Кто уйдет на каникулы в хорошем настроении?
  • «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Вспомнит ли «Эвертон» о победах?
  • «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Челси» забил дважды Футбол Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»«Манчестер Сити» был потрясен в Лондоне, пропустив дважды от «Челси» и не сумев справиться с обороной соперника Вчера в 19:190
  • 11:44
    • Дзюба может пропустить матч со «Славией»
  • 11:30
    • ЦСКА взял 18 футболистов на матч с «Реалом»
  • 10:00
    • Стали известны все участники Клубного ЧМ-2018
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 21:400
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Премьер-лига уйдет на каникулы в Грозном
  • 3.62
    •
  • 12:15
    • Веденеев: Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике
  • 11:58
    • Азар: «Челси» заслужил победу над «МанСити»
  • 09:47
    • «Барселона» интересуется форвардом «Эвертона»
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ Футбол «МЮ» без Погба способен добиться успехаРеакция прессы на матч «МЮ» — «Фулхэм» Вчера в 17:320
  • 09:15
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с 18-летним хавбеком
  • 09:00
    • Ибрагимович не перейдет в «Милан», заявил Леонардо
  • 21:27
    • «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие