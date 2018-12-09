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    «Фиорентина» избежала поражения в игре с «Сауссуоло»

    Футбол Италии Серия A Сассуоло Фиорентина Календарь Серии А
    В матче 15-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Фиорентину». Встреча завершилась вничью — 3:3.

    Кевин Миральяс
    Кевин Миральяс
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    На 62-й минуте счет открыл полузащитник «Сассуоло» Жозеф Альфред Дункан. Через пять минут нападающий Хоума Бабакар упрочил преимущество хозяев. На 70-й минуте первый гол «Фиорентины» забил форвард Джованни Симеоне. Полузащитник «Сассуоло» Стефано Сенси отправил в ворота гостей третий мяч. На 86-й минуте главный арбитр встречи удалил хавбека хозяев Филипа Джуричича, после чего забил полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси.

    В компенсированное время красную карточку получил игрок гостей Никола Миленкович. На 97-й минуте «Фиорентине» удалось сравнять счет — гол забил Кевин Миральяс.

    «Сассуоло» набрал 21 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (19) — на 11-м месте в таблице Серии А. 0

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