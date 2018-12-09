«Краснодар» — «Уфа»: Вандерсон и Тилль — в старте

Вандерсон
ФК «Краснодар»
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов, Карп, Салатич, Тилль, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Йокич, Засеев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Бизяк.
Встреча команд состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. 0