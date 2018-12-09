Кириченко: Судейство в матче с «Краснодаром» было немного «домашним»

И.о. главного тренера «Уфы»поделился впечатлениями после ничьей против(1:1) в матче 17 тура премьер-лиги.

«Понятно, что ход игры был таким, как мы предполагали, потому что дома "Краснодар" играет в более атакующий футбол.

У соперника не было чистого опорного, который обычно играет, — Каборе. Поэтому ожидали такую игру. Где-то нам не хватил в контратаках, где-то хладнокровия, мастерства.

Пропускали достаточно опасные атаки, "Краснодар" хорошо насыщает штрафную площадь. Ничьей доволен, это тяжелый результат здесь. Но не помню, чтобы в Краснодаре кому-то было просто играть. Даже "Севилье".

Грубость? Нет, обычные стыки, борьба. Понятно, где-то сил меньше становятся, где-то не успевают игроки. Была битва за результат, никто не хотел уступать.

Ключевых претензий к арбитру не было. Понятно, очень много атаковал "Краснодар"... Судейство обсуждать не хочу. Возможно, оно было немного домашним.

Подписание контракта со мной планируется, я разговаривал с Газизовым. Задачи понятны. Мы должны выйти из зоны стыковых матчей.

Предстоит долгая работа на сборах, необходимо усиление. Сборы? Два на Кипре, один — в Испании. Все давно уже было запланировано», — отметил Кириченко в интервью «Спорт-Экспресс». 0