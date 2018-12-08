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    «Спартак» в большинстве разгромил «Анжи»

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    Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыв в добавленное к первому тайму время, когда в ворота хозяев был назначен пенальти: Ломовицкий получил мяч в штрафной, обыграл Гапона и получил удар по ногам. Зе Луиш мощным ударом с пенальти вогнал мяч в верхний угол ворот — без шансов для Дюпина.

    На 54-й минуте Луис Адриано пробил со штрафного и попал в «стенку». Арбитр посчитал, что была игра рукой у Роланда Гиголаева, что привело к удалению и пенальти в ворота «Анжи», который уверенно реализовал Луис Адриано.

    На 84-й минуте быстрая атака прошла у «Спартака». Джано выдержал паузу, сделал передачу вразрез, а Зе Луиш выскочил на ворота и пробил мимо Дюпина.

    «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе 15 баллов, занимает 15 место.

    В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара», «Анжи» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

    РПЛ. 17-й тур
    «Анжи» — «Спартак» — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Зе Луиш (45, пен.), 0:2 — Луис Адриано (55, пен.), 0:3 — Зе Луиш (84)«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Кулик (Хамдамов, 81), Савичев, Глебов, Гиголаев, Ондуа, Долгов (Кацаев, 59), Понсе (Ахъядов, 69)«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70)Предупреждения: Гиголаев (14), Попов (61), Глебов (78), Кутепов (78)Удаление: Гиголаев (54)
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