«Спартак» в большинстве разгромил «Анжи»

Махачкалинскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:3) в матче 17-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыв в добавленное к первому тайму время, когда в ворота хозяев был назначен пенальти: Ломовицкий получил мяч в штрафной, обыграл Гапона и получил удар по ногам. Зе Луиш мощным ударом с пенальти вогнал мяч в верхний угол ворот — без шансов для Дюпина.

На 54-й минуте Луис Адриано пробил со штрафного и попал в «стенку». Арбитр посчитал, что была игра рукой у Роланда Гиголаева, что привело к удалению и пенальти в ворота «Анжи», который уверенно реализовал Луис Адриано.

На 84-й минуте быстрая атака прошла у «Спартака». Джано выдержал паузу, сделал передачу вразрез, а Зе Луиш выскочил на ворота и пробил мимо Дюпина.

«Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе 15 баллов, занимает 15 место.

В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара», «Анжи» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».