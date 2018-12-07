Французскаясообщила о переносе еще двух матчей 17-го тура из-за массовых протестов в стране, сообщается на сайте организации.

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов news.sky.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться 8 декабря, перенесены по требованию французских властей.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении матчей ПСЖ — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель». Новую дату проведения встреч лига определит позднее.

Напомним, протестные акции против повышения цен на бензин будут проходить во Франции четвертые выходные подряд. Силы полиции направлены на обеспечение безопасности. 0