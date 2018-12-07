«Ницца» не будет продлевать контракт с Балотелли

Марио Балотелли
si.com
«Новый контракт? Нет, думаю, что наше сотрудничество закончится по истечению текущего соглашения», — цитирует президента «орлят» Жан-Пьера Ривьеры Goal.
Напомним, 28-летний итальянец хотел сменить клубную прописку прошедшим летом, однако сделать ему это не удалось. В итоге он пропустил предсезонную подготовку и вернулся в расположение команды с лишним весом.
Отметим, что текущий контракт нападающего действует до конца нынешнего сезона.
В этом сезоне в составе «Ниццы» Балотелли сыграл десять матчей, не отметившись результативными действиями. 0