ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Торонто» — «Детройт»НХЛ. Две передачи Панарина, шайбы Овечкина и Анисимова
  • 09:40
    • Загитова стала второй в короткой программе в финале Гран-при
  • 09:26
    • «Бостон» дома разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:04
    • Косторная идет первой после короткой программы в финале «Гран-при»
  • 00:39
    • «Химки» уступили «Баварии» в Евролиге
  • 22:26
    • ЦСКА одержал семнадцатую подряд победу в КХЛ
    Все новости спорта

    «Ницца» не будет продлевать контракт с Балотелли

    Лига 1 Футбол Франции Ницца Календарь Лиги 1
    «Ницца» не планирует продлевать соглашение с нападающим Марио Балотелли.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Новый контракт? Нет, думаю, что наше сотрудничество закончится по истечению текущего соглашения», — цитирует президента «орлят» Жан-Пьера Ривьеры Goal.

    Напомним, 28-летний итальянец хотел сменить клубную прописку прошедшим летом, однако сделать ему это не удалось. В итоге он пропустил предсезонную подготовку и вернулся в расположение команды с лишним весом.

    Отметим, что текущий контракт нападающего действует до конца нынешнего сезона.

    В этом сезоне в составе «Ниццы» Балотелли сыграл десять матчей, не отметившись результативными действиями. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
  • 04/12/2018 в 12:44
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Интер»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Защитный «Локомотив» против атакующего «Йокерита» — кто победит в Центральной битве игрового дня?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Продолжит ли «Ювентус» устранять конкурентов?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Настроятся ли «Музыканты» на мажорный лад?
  • «Вердер» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барыс» — «Трактор» Хоккей КХЛ. «Барыс» выиграл у «Трактора», ЦСКА продлил победную серию, СКА разгромил «Ак Барс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 декабря Вчера в 23:010
  • 12:25
    • Бензема — лучший игрок Примеры в ноябре
  • 11:30
    • ПСЖ договорился с «Аяксом» о трансфере полузащитника
  • 09:57
    • Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона
    Хоккеисты «Эдмонтона» Хоккей НХЛ. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» одержать победу, Тарасенко не реализовал буллитПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря Вчера в 09:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Способен ли «Интер» преподнести сюрприз в Турине?
  • 4.52
    •
  • 12:11
    • Вратарь сборной США подписал контракт с «Манчестер Сити»
  • 11:59
    • «Ницца» не будет продлевать контракт с Балотелли
  • 11:44
    • «Бавария» проявляет интерес к игроку «Реала»
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» победил «Бернли», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Обзор матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 01:550
  • 08:14
    • Костюкович и Ялин лидируют после короткой программы
  • 11:16
    • «Милан» подпишет хавбека «Челси»
  • 11:03
    • Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие