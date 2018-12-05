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    «Эспаньол» одолел «Кадис» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Эспаньол
    В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Эспаньол» с минимальным счетом выиграл на своем поле у «Кадиса» — 1:0.

    «Эспаньол»
    «Эспаньол»
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    Единственный гол на 76-й минуте забил парагвайский нападающий Эрнан Перес, вышедший на замену тремями минутами ранее.

    Каталонский клуб вышел в 1/8 финала, благодаря голу на выезде. В первом матче «Эспаньол» проиграл со счетом 1:2.

    В другом ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» на своем поле с минимальным счетом уступил «Леганесу» — 0:1.

    Единственный мяч на 17-й минуте отправил в свои ворота уругвайский защитник «Райо» Эмильяно Веласкес.

    В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2), «Леганес» вышел в 1/8 финала. 0

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