«Эспаньол» одолел «Кадис» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испаниис минимальным счетом выиграл на своем поле у— 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил парагвайский нападающий Эрнан Перес, вышедший на замену тремями минутами ранее.

Каталонский клуб вышел в 1/8 финала, благодаря голу на выезде. В первом матче «Эспаньол» проиграл со счетом 1:2.

В другом ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» на своем поле с минимальным счетом уступил «Леганесу» — 0:1.

Единственный мяч на 17-й минуте отправил в свои ворота уругвайский защитник «Райо» Эмильяно Веласкес.

В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2), «Леганес» вышел в 1/8 финала. 0