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    РПЛ поддержала создание молодежной лиги до 19 лет

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    Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала идею создания молодежной лиги, в которой будут выступать футболисты до 19 лет.

    РПЛ поддержала создание молодежной лиги до 19 лет
    РПЛ поддержала создание молодежной лиги до 19 лет
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    «По молодежному первенству было жарко и конструктивно, приняли решение поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет и поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу.

    Провести переговоры с потенциальным инвестором проекта. Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем году уже запустить», — цитирует ТАСС президента РПЛ Сергея Прядкина.

    На данный момент в первенстве России среди молодежных команд выступают футболисты до 21 года. 0

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