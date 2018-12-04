Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала идею создания молодежной лиги, в которой будут выступать футболисты до 19 лет.

РПЛ поддержала создание молодежной лиги до 19 лет РПЛ 1000 Фрибет для всех Забрать!

«По молодежному первенству было жарко и конструктивно, приняли решение поддержать предложение по созданию молодежной лиги до 19 лет и поручить до 25 декабря рабочей группе под моим начальством положить проект на бумагу.

Провести переговоры с потенциальным инвестором проекта. Доработать, как будет выглядеть второй уровень, чтобы захватить все соревнования — не только РПЛ, но и регионы. В феврале представим, чтобы в следующем году уже запустить», — цитирует ТАСС президента РПЛ Сергея Прядкина.

На данный момент в первенстве России среди молодежных команд выступают футболисты до 21 года. 0