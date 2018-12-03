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    УЕФА создал третий еврокубковый турнир

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил о создании третьего клубного еврокубкового турнира.

    Исполком УЕФА
    Исполком УЕФА
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    Исполнительный комитет УЕФА одобрил создание нового еврокубкового турнира, который будет проводиться в 2021-2024 годах, на сегодняшнем собрании в Дублине.

    Новый турнир получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2) и будет проводиться по подобию турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    В групповом этапе соревнования будет участвовать 32 команды. Также формат включит в себя 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

    В связи с созданием нового турнира в указанный период изменится формат Лиги Европы.

    В основной стадии теперь сыграют 32 команды (сейчас 48), а перед 1/8 финала будет также проводиться дополнительный раунд с участием вторых команд групп Лиги Европы и третьих в группах Лиги чемпионов.

    При этом формат Лиги чемпионов останется без изменений.

    Матчи будут проводиться по четвергам. Предусматривается 141 матч за 15 игровых дней. Финалы всех клубных турниров пройдут на одной неделе — в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

    Отмечается, что новый турнир гарантирует, что по крайней мере 34 страны (сейчас минимум 26) будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА.

    Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас. Победитель состязания получит право участвовать в Лиге Европы УЕФА в следующем сезоне. 0

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