ПСЖ упустил победу над «Бордо» и впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1

В матче 15-го тура чемпионата Франциина выезде сыграл вничью с— 2:2.

В составе парижан голами отметились Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66).

За хозяев поля мячи забили Джимми Бриан (53) и Андреас Корнелиус (84).

ПСЖ прервал свою 14-матчевую победную серию в чемпионате, впервые в сезоне потеряв очки.

Парижане с 43 очками лидируют в турнирной таблице, а «Бордо» расположился на 11 строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 5 декабря на выезде сыграют с «Страсбуром», а команда Рикардо Гомеса в тот же день примет «Сент-Этьен». 0