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    ПСЖ упустил победу над «Бордо» и впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Бордо Календарь Лиги 1
    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с «Бордо» — 2:2.

    ПСЖ — «Бордо»
    ПСЖ — «Бордо»
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    В составе парижан голами отметились Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66).

    За хозяев поля мячи забили Джимми Бриан (53) и Андреас Корнелиус (84).

    ПСЖ прервал свою 14-матчевую победную серию в чемпионате, впервые в сезоне потеряв очки.

    Парижане с 43 очками лидируют в турнирной таблице, а «Бордо» расположился на 11 строчке, имея в активе 18 очков.

    В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 5 декабря на выезде сыграют с «Страсбуром», а команда Рикардо Гомеса в тот же день примет «Сент-Этьен». 0

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