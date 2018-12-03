Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита»
ФК «Зенит»
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
Матч между «Арсеналом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря в Туле и начнется в 19:30 по мск. 0