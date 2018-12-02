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    «Жирона» упустила победу над «Атлетико»

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    В матче 14-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Атлетико» — 1:1.

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    Счет на последней минуте первого тайма открыл нападающий хозяев поля Кристиан Стуани, реализовавший пенальти.

    Но на 82-й минуте его одноклубник Хонас Рамальо срезал мяч в свои ворота.

    «Атлетико» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Жирона» расположилась на шестой строчке, имея в активе 21 очко.

    Примера. 14-й тур
    «Жирона» — «Атлетико» — 1:1 (1:0)
    Голы: Стуани, 45+2 — с пенальти (1:0). Хонас Ромалью, 83 — в свои ворота (1:1)«Жирона»: Буну (Ираисос, 72), Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Алейкс Гарсия (Фернандес, 83), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани, Робертс (Порту, 66)«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас (Мартинш, 74), Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес (Корреа, 64), Диегу Коста, Гризманн, ЛемарПредупреждения: Гризманн, 17. Коке, 41. Партей, 72. Диегу Коста, 89. Сауль, 89
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