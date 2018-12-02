«Жирона» упустила победу над «Атлетико»

В матче 14-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с мадридским— 1:1.

Счет на последней минуте первого тайма открыл нападающий хозяев поля Кристиан Стуани, реализовавший пенальти.

Но на 82-й минуте его одноклубник Хонас Рамальо срезал мяч в свои ворота.

«Атлетико» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Жирона» расположилась на шестой строчке, имея в активе 21 очко.