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    «Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

    Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    В матче 13-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Шальке» — 1:1.

    «Шальке»
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    В составе хозяев гол забил Андрей Крамарич (59-я минута, пенальти), за гостей отличился Набиль Бенталеб (73, пенальти).

    «Хоффенхайм» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.

    Напомним, «Шальке» — соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

    В первой встрече, которая прошла в Москве 3 октября, победу одержала немецкая команда со счетом 1:0. Ответный матч состоится в Гельзенкирхене 11 декабря. 0

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