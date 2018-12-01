«Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

В матче 13-го тура чемпионата Германиина своем поле сыграл вничью с «Шальке» — 1:1.

В составе хозяев гол забил Андрей Крамарич (59-я минута, пенальти), за гостей отличился Набиль Бенталеб (73, пенальти).

«Хоффенхайм» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 11-й строчке, имея в активе 14 очков.

Напомним, «Шальке» — соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

В первой встрече, которая прошла в Москве 3 октября, победу одержала немецкая команда со счетом 1:0. Ответный матч состоится в Гельзенкирхене 11 декабря. 0