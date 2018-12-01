Голы Аспаса принесли «Сельте» победу над аутсайдером Примеры

Яго Аспас
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Дублем в составе победителей отметился Яго Аспас — нападающий забил по голу в каждом из таймов.
После этой встречи «Сельта» набрала 17 очков и поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (7 очков)занимает последнюю строчку.
Примера. 14-й тур
«Сельта» — «Уэска» — 2:0 (1:0)
Голы: Аспас, 38 (1:0). Аспас, 77 (2:0)«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес, Буфаль (Юльсагер, 63), Мендес (Бельтран, 76), Аспас (Эмре Мор, 88), Гомес«Уэска»: Йованович, Эчейта, Пулидо, Акапо, Мирамон, Мусто (Хуан Агилера, 46), Мойсес Гомес, Ривера, Гальяр (Сердар Гюрлер, 46), Феррейро (Авила, 62), КучоПредупреждения: Кучо, 29. Мусто, 31. Буфаль, 32. Эчейта, 37. Рубен Бланко, 59