Голы Аспаса принесли «Сельте» победу над аутсайдером Примеры

В 14-м туре чемпионата Испаниипринималаи одержала победу со счетом 2:0.

Дублем в составе победителей отметился Яго Аспас — нападающий забил по голу в каждом из таймов.

После этой встречи «Сельта» набрала 17 очков и поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (7 очков)занимает последнюю строчку.